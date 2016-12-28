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بعد تصريحات شقيقة قاتل السفير الروسي.. هذا ما قامت به السلطات التركية!

28
DECEMBER
2016
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فرضت محكمة تركية حظرا اعلاميا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف، بحسب ما صرح الاعلام الرسمي الثلاثاء.

 

وافقت محكمة انقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول للانباء.

 

ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا او المشتبه بهم في الجريمة.

 

وجاء في الحكم، ان مثل هذه التغطية الاعلامية يمكن ان تؤثر على التحقيق وعلى الامن القومي.. وأنه سيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.

 

ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد اسبوع من عملية الاغتيال في 19 ديسمبر، ولكنه ياتي بعد يوم من نشر صحيفة "حرييت" مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش.

 

وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير، ان شقيقها تعرض "لغسيل دماغ" اثناء التحاقه بكلية الشرطة في ازمير.

 

وفي السنوات الاخيرة فرضت السلطات التركية مرارا حظرا اعلاميا على قضايا حساسة بعد وقوع هجمات لاسباب تتعلق بالامن القومي.

 

ويرى منتقدون، ان حرية التعبير تدهورت في تركيا بعد ان تولى اردوغان رئاسة البلاد في أغسطس 2014، الا ان الحكومة تؤكد ان كل ما تفعله هو في اطار القانون.

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