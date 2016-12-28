فيديو مثير للدهشة - هذا ما عُثِر عليه على سطح المريخ!

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نشرت وكالة "ناسا" لعلوم الفضاء مقطع فيديو يظهر خلاله لقطات لملعقة عثر عليها على سطح كوكب المريخ.



ووفقاً لما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، فقد عثرت "ناسا" على ملعقة كبيرة على سطح كوكب المريخ، زاد من اقتناع المتحمسين بفكرة وجود حياة لكائنات غريبة بالفضاء.

وتمكنت إحدى عربات "ناسا" الجوالة التي تعرف باسم "ناسا روفر"، من العثور على الملعقة في إطار مهام البحث المستمرة عن آثار للحياة في المريخ المعروف باسم الكوكب الأحمر، وذلك في آخر رحلة استكشافية أرسلت الوكالة خلالها "لاند روفر". جدير بالذكر أنه هذه الملعقة تعتبر الثانية فى تاريخ الرحلات الاسكتشافية للكوكب الأحمر، كما عثر لاحقًا على قفازات وخواتم.