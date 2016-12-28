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أرادا تقديم هدية لميركل.. فحصل ما لم يكن في الحسبان!

28
DECEMBER
2016
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تسبب طالبا لجوء في ألمانيا من أصول إيرانية في استدعاء عدد كبير من رجال الشرطة ومعهم كلب مدرب للكشف عن المتفجرات، حيث سلم الرجلان، أب ونجله، طردا اليوم أمس ثلاثاء لدى إحدى وكالات البريد في محطة للوقود بمدينة ماونهايم بولاية راينلاند بفالتس غرب ألمانيا، وذلك حسبما ذكرت الشرطة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية أن موظفة الخدمة البريدية ارتابت بشأن الطرد بسبب أحداث الأسابيع الأخيرة.

وأرسلت الشرطة تسعة من أفرادها للمكان، فقاموا بتطويق محطة الوقود وعرضوا الطرد على الكلب، لكنه لم يعط إشارة على وجود متفجرات فيه.

وبحثت الشرطة عن الرجلين اللذين أكدا أن الطرد به هدية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وفتحا الطرد ليظهر فيه تمثال منحوت يدويا أرادا من ورائه التعبير عن حبهما لألمانيا.

ونقلت صحيفة "راين تسايتونغ" عن الابن قوله: "لقد نحت أبي هذا التمثال بنفسه من أجل أنغيلا ميركل، شكرا لها على السماح لنا بالعيش هنا".

واضطر الأجنبيان لاستعادة هديتهما وقال الابن للصحيفة: "لا نزال نرغب في إرسال هذا التمثال للمستشارة ولكننا لا نعرف الآن كيف نفعل ذلك".

(د.ب.أ)

 

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