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بالصور.. حسناء بريطانية لها وجه طفل وجسم امرأة!

27
DECEMBER
2016
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أظهرت العارضة البريطانية ديمي روز، 21 عاماً، بوضوح الأسباب التي تجعلها موضع اهتمام الملايين في بريطانيا وخارجها، وذلك حين ارتدت ثياب السباحة والتقطت صوراً جريئة سلطت الضوء على ما تتمتع به من مفاتن ومواهب

ويتردد حالياً أن الحسناء ذات الوجه الطفولي ببرائته وسحره، تعيش حالياً علاقة حميمة مع مطرب الراب الأمريكي مايكل راي ستيفينسون الملقب بـ "تايغا”، صديق العارضة الأمريكية كايلي جينر السابق.

لديمي جمهور كبير يقدر بمليونين ونصف المليون من المعجبين الذين يتابعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما انستغرام.

غير أن هذه الشعبية شيء واقترابها من أحد النجوم أصحاب الأسماء المعروفة عالمياً شيء آخر، والحقيقة أن شهرتها الفعلية بدأت عندما أخذت صحف ومواقع الكترونية ومواقع تواصل اجتماعية تتناقل أخبار رفقتها الدائمة لمطرب الراب المعروف تايغا.

ولم تلبث ديمي أن صارت في دائرة الضوء حين أكثرت هي و تايغا من رحلاتهما المشتركة، وتوجها معاً إلى مهرجان كان السينمائي ومناسبات فنية معروفة أخرى، لكن علاقتهما تبقى موضع تساؤل، إذ أن تايغا نفى أخيراً بشدة أن يكون في علاقة مع أي كان، معتبراً أن قلبه في هذه الايام ما يزال شاغراً.

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