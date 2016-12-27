قبل أن تفجّر الانتحارية نفسها.. مزّقوها حتى الموت

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قام حشد من النيجيريين بتمزيق فتاة انتحارية حتى الموت في مدينة مايدوجوري وذلك بعد فشلها في تفجير حزام ناسف كانت تحمله، بحسب ما أفادت The Daily Mail.



وذكرت أن الإرهابية قدمت إلى سوق شعبي لبيع المواشي مع رفيقة لها، وقامت الثانية بتفجير حزام ناسف كانت تحمله ولكنه أسفر عن مقتلها فقط.



وخلال ذلك لاحظ المتواجدون في السوق أن الفتاة الأخرى تحاول عبثا تفجير حزامها أيضاً فقاموا بطرحها على الأرض وقتلها، بحيث لم يبق أمام الشرطة التي حضرت لاحقا إلا نزع الحزام الناسف عن جثتها.

ولم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن سلطات البلاد تعتقد أن الفتاتين تنتميان إلى مقاطعة غرب إفريقيا في "الدولة الإسلامية" المعروفة سابقا باسم "بوكو حرام".

Daily Mail