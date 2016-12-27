البحر الأسود يبتلع "قصة حب" شابين على متن الطائرة "تو-154"

A + A -

انتهت قصة حب شابين من روسيا، يخدمان في الجيش الروسي في فرقة ألكسندروف الغنائية، وهما "رالينا جليمانوفا" (22 عامًا)، وخطيبها "ميخائيل"، اللذان كانا ضمن ركاب الطائرة الروسية التي تحطمت، صباح يوم الأحد، أثناء توجهها إلى سوريا.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، فقد العاشقان حياتهما في حادث تحطم الطائرة التي سقطت في البحر، بعد مغادرة مدينة إدلر الجنوبية، بعدما كانا قد عقدا خطوبتهما العام الماضي، واقترب موعد زواجهما.

وكان رالينا وميخائيل على متن الطائرة ضمن فريق ألكسندروف الموسيقي، والذي كان على متن الطائرة، بهدف الهبوط في سوريا؛ لإقامة احتفال رأس السنة للقوات المتمركزة هناك.

وتتكون الفرقة المذكورة من ما يقارب 200 شخص، بينهم 155 فنانًا محترفًا، ينقسمون ما بين كورال "جوقة الغناء الجماعي"، والأوركسترا والراقصين والمغنين، وأشهر ما تعزفه الفرقة هو لحن "الحرب المقدسة"، وتتولى مهام العزف لمقاتلي الجيوش المحاربة؛ للترفيه عنهم ودفعهم لنسيان أهوال الحروب لساعات معدودة.

(Sputnik)