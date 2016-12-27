تحرّك "غريب" للطائرة الروسية المنكوبة قبل تحطمها..

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ذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن طائرة "تو-154" الروسية، التي تحطمت قرب سواحل سوتشي الأحد، كانت تتحرك قبل سقوطها بسرعة غير كبيرة وكانت مقدمتها "موجهة إلى الأعلى بشكل غريب".



وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن أحد موظفي خفر السواحل التابع لمصلحة الأمن الفدرالية الروسية قال للتحقيق إن الطائرة بدلا من الصعود بدأت بالهبوط بسرعة كأنها كانت تخطط للهبوط على المياه، وفي اللحظة التالية لمست سطح البحر بذيلها الذي انفصل عن جسم الطائرة نتيجة ذلك.



وقال الشاهد إن الطائرة كانت تشبه دراجة نارية رفعها سائقها على عجلتها الخلفية.