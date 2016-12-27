هذا هو أغلى طعام في العالم.. تعلم كيف تأكله وتنتقيه

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أعطى صاحب شركة بتروسيان للأغذية البحرية بعض النصائح لمشتري الكافيار الجدد، لكي يضمنوا أفضل تجربة عند تذوق هذا الطعام الفاخر والنادر.



يشبه بتروسيان، الذي يعمل في شركة "بتروسيان" التي أسسها جده قبل 100 عام، بيض السمك النادر هذا "بالألماس الصغير،" ولهذا يعتقد بأن الإرشادات مهمة جدة عند شراء الكافيار لأول مرة.

ورغم أن طعام الملوك الروس لا يزال في قائمة الأطعمة الأغلى في العالم، بتكلفة تصل إلى مئات الدولارات للقمة صغيرة، إلا أن بتروسيان لا يعتقد أن الغلاء حتمي عند شراء الكافيار الجيد واللذيذ.

يقول بتروسيان: "غالبا ما يخاف الناس من تذوق الكافيار للمرة الأولى لأنهم لا يريدون استثمار مدخراتهم فيه. ولكن هناك طرق للتمتع بالكافيار دون الإفلاس."