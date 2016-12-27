سائق الشاحنة قُتل قبل ساعات من هجوم برلين.. هذا ما حاول فعله!

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ذكر تقرير إخباري، أن السائق البولندي الذي تعرضت شاحنته للاختطاف من أجل تنفيذ هجوم بها في سوق لعيد الميلاد في برلين، تعرض لإطلاق نار قبل ساعات من الهجوم.

وعثر على لوكاس أوربان (37 عاماً) مصاب بطلق ناري وتعرض للطعن في مقصورة شاحنته، ما أثار تكهنات بأنه حاول انتزاع عجلة القيادة من المهاجم المشتبه به أنيس عماري، ليحد بذلك من عدد الضحايا جراء الهجوم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن تشريحاً للجثة كشف عن أن أوربان تعرض لإطلاق نار في رأسه في 19 كانون الأول، بين الساعة 04:30 و05:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وصدمت الشاحنة حشداً من الأشخاص الموجودين في السوق حوالى الساعة الثامنة مساءً، في هجوم خلف 12 قتيلاً بينهم أوربان.

وتردد أن أوربان كان ينتظر حتى يتم تفريغ الصلب المحمل على شاحنته بأحد المستودعات في برلين عندما اختطفت الشاحنة.

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