هذه أصغر مليارديرة في العالم.. كم بلغت ثروتها؟

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مع اقتراب إنتهاء العام 2016، أعادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية نشر أسماء أثرياء العالم، مذكّرةً بإسم أصغر مليارديرة في العالم، وهي النروجية أليكسندرا أندريسين، البالغة من العمر 19 عامًا، والتي تملك ثروة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

واستندت "إندبندنت" في تسمية الفتاة إلى تقرير أصدرته مجلّة "فوربس" عن أغنى أغنياء العالم، ولفتت الى أنّ مصدر ثروتها هو تحويل والدها لها 42% من أسهم شركته الخاصّة.

واللافت هو أنّ والديها علّماها على أن تكون متواضعة، بالرغم من أنّ للعائلة صيتًا قديمًا في الثراء، وهي تملك علامة تجاريّة شهيرة للدخان.

وأضافت الصحيفة أنّ شقيقتها كاترينا هي ثاني أغنى مليارديرة في العالم، وتبلغ من العمر 17 عامًا.

وتنشر أليكسندرا باستمرار صورًا لحياتها المميزة عبر "إنستغرام"، وتمتلك عددًا كبيرًا من الحيوانات، لا سيما الكلاب والاحصنة.



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