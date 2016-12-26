living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في ألمانيا بعد العثور على قنبلة تحت الأرض

26
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قامت مدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا بإجلاء أكثر من 50 ألف شخص يوم عيد الميلاد بعد العثور على قنبلة تزن 1.8 طناً تعود للحرب العالمية الثانية.

عثر على القنبلة الأسبوع الماضي خلال عمليات إنشاء موقف للسيارات تحت الأرض، وتم إجلاء سكان المنطقة الواقعة في دائرة محيطها كيلومتر ونصف من القنبلة، من ضمنها 32 ألف منزل، وحوالي 54 ألف شخص.

قيل للسكان بوجوب خروجهم من منازلهم في الساعة العاشرة صباحاً، وتم تحديد مراكز لإيواء السكان في المدارس المحلية وصالات الرياضة، لتعلن المدينة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك عن إبطال القنبلة بالساعة السابعة مساء، وعن إنهاء حالة الإجلاء.

ونشرت المدينة صوراً لمحافظ المدينة، كورت غريبل، وهو في فجوة حيث قبعت القنبلة ليشكر القوات التي عملت على إبطال مفعولها بالأخص بالتزامن مع عيد الميلاد.

وأكدت المدينة بأن بريطانيا رمت القنبلة على المدينة خلال الحرب العالمية الثانية، في وقت تستمر فيه قنابل هذه الحرب، حتى بعد 70 عاماً على انتهائها، بإثارة القلق عبر أوروبا، ففي آب عام 2015 عثر على قنبلة تزن 250 كيلوغراماً في موقع لعمليات إنشاء شرقي لندن، ليطالب بعمليات إجلاء خلال وقت متأخر حتى أبطل مفعولها.

وقبل عام، في كانون ثاني تحديداً، قامت آلة حفر بضرب قنبلة غير متفجرة في منطقة إيسكرشين الألمانية، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout