إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في ألمانيا بعد العثور على قنبلة تحت الأرض

A + A -

قامت مدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا بإجلاء أكثر من 50 ألف شخص يوم عيد الميلاد بعد العثور على قنبلة تزن 1.8 طناً تعود للحرب العالمية الثانية.

عثر على القنبلة الأسبوع الماضي خلال عمليات إنشاء موقف للسيارات تحت الأرض، وتم إجلاء سكان المنطقة الواقعة في دائرة محيطها كيلومتر ونصف من القنبلة، من ضمنها 32 ألف منزل، وحوالي 54 ألف شخص.

قيل للسكان بوجوب خروجهم من منازلهم في الساعة العاشرة صباحاً، وتم تحديد مراكز لإيواء السكان في المدارس المحلية وصالات الرياضة، لتعلن المدينة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك عن إبطال القنبلة بالساعة السابعة مساء، وعن إنهاء حالة الإجلاء.

ونشرت المدينة صوراً لمحافظ المدينة، كورت غريبل، وهو في فجوة حيث قبعت القنبلة ليشكر القوات التي عملت على إبطال مفعولها بالأخص بالتزامن مع عيد الميلاد.

وأكدت المدينة بأن بريطانيا رمت القنبلة على المدينة خلال الحرب العالمية الثانية، في وقت تستمر فيه قنابل هذه الحرب، حتى بعد 70 عاماً على انتهائها، بإثارة القلق عبر أوروبا، ففي آب عام 2015 عثر على قنبلة تزن 250 كيلوغراماً في موقع لعمليات إنشاء شرقي لندن، ليطالب بعمليات إجلاء خلال وقت متأخر حتى أبطل مفعولها.

وقبل عام، في كانون ثاني تحديداً، قامت آلة حفر بضرب قنبلة غير متفجرة في منطقة إيسكرشين الألمانية، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.