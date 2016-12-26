بالصور - هذا هو الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الروسية!

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تغيب فاديم الكسندروف، أحد أفراد الفرقة الموسيقية المسافرة إلى سوريا على متن الطائرة العسكرية والتي تحطمت أعلى البحر الأسود، ليكون الناجي الوحيد من الموت بسبب تعرضه لظروف عائلية منعته من السفر.

وعلى الرغم من إنه كان مقرر له السفر مع الفرقة، حيث أنه أحد فناني الفرقة التي سافرت على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت صباح أمس، وكان على متنها 92 شخصًا فوق البحر الأسود وهي في طريقها إلى سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، أن الطائرة كانت تقل عسكريين روسًا وأعضاء فرقة موسيقية عسكرية معروفة كانوا في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الجديد.