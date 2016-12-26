اعصار (نوك تين) يهدد العاصمة الفلبينية مانيلا

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يواصل اعصار (نوك تين) القوي ضرب الفلبين ويتجه الآن نحو العاصمة مانيلا المكتظة بالسكان.

ووضعت السلطات مسؤولي الدفاع المدني في حالة تأهب قصوى بينما يتوقع ان يضرب الاعصار العاصمة في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وضعفت شدة الاعصار منذ وصل الى ساحل الفلبين الشرقي يوم الاحد، ولكنه ما زال قويا وتبلغ سرعة الرياح فيه 140 كيلومترا في الساعة حسبما يقول مسؤولو الانواء الجوية.

وتسبب الاعصار في قطع اسلاك الكهرباء وسقوط الاشجار، الا انه لم يتسبب في اي وفيات حتى الآن.

وحذر مكتب الدفاع المدني في مانيلا بأن العاصمة قد تشهد "هطول امطار غزيرة وشديدة، وفيضانات وسيول وهبوب رياح عاتية."

ونقلت وكالة فرانس برس للانباء عن مينا ماراسيغان الناطقة باسم مجلس رصد الكوارث الفلبيني، قولها "إن مجلس الكوارث المحلية وضعت في حالة تأهب قصوى، وقمنا بتجهيز مواد الاغاثة ومعدات فتح الطرق والانقاذ في مانيلا."

وكان اعصار (نوك تين) ضرب الساحل الفلبيني قرب جزيرة كاتاندوانيس يوم الاحد.

وكان نحو 100 الف من سكان المناطق الاكثر تعرضا للاعصار في منطقة بيكول قد اجلوا منها في وقت سابق وسط مخاوف من وقوع فيضانات مدمرة وانهيارات ارضية.

كما كانت هناك مخاوف من ان يتجاهل الفلبينيون تحذيرات السلطات ويبقون في مساكنهم مع اسرهم للاحتفال بعيد الميلاد اهم الاعياد في هذا البلد الذي يدين معظم سكانه بالكاثوليكية.

واغلقت العشرات من المرافئ وسط تحذيرات من تكون امواج عاتية.

ومن المتوقع ان يمر الاعصار بجزيرة لوزون اكبر جزر ارخبيل الفلبين قبل ان يتوجه صوب بحر الصين الجنوبي.

وكانت الفلبين تعرضت في تشرين الاول / اكتوبر الماضي الى اعصار هايما مما اسفر عن مقتل 4 اشخاص على الاقل.

وفي عام 2013 ضرب البلاد اعصار هايان وقتل اكثر من 7350 من سكانها.