بالصورة - ماذا ظهر فوق موقع تحطم الطائرة الروسية؟!

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انتشر شريط فيديو يظهر وميضا غامضا شوهد فوق البحر الأسود، حيث سقطت الطائرة الروسية "تو-154"، بحسب ما أشارت قناة "روسيا اليوم"، إلاّ أنّه وبعد التحقيق نفى المحققون أن تكون لهذه الظاهرة أي علاقة بالكارثة.

واعتبر بعض المستخدمين أن هذا الشريط الذي التقطته كاميرات المراقبة على الشاطئ في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، يؤكد فرضية وقوع انفجار على متن الطائرة قبل سقوطها.

لكن مصدراً قريباً من التحقيقات قال لوكالة "إنترفاكس" إن المحققين درسوا كافة التسجيلات المتوفرة، واستنتجوا أن الضوء الغامض ظهر في السماء بعد مرور نصف ساعة على تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية قد تحطمت بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار سوتشي، حيث توقفت للتزود بالوقود وهي تقوم برحلة من موسكو إلى اللاذقية السورية. وأودت الكارثة بحياة 92 شخصا، بينهم أفراد الطاقم ومجموعة عسكريين وفرقة موسيقية تابعة للجيش الروسي كانت تستعد للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة رأس السنة في قاعدة حميميم الجوية الروسية.

ويشير المحققون إلى أنه لتحديد سبب الكارثة، يجب انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من قاع البحر.