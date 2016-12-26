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الغارديان: "2016 هي نهاية العالم كما عرفناه فماذا بعد"؟

26
DECEMBER
2016
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الموضوع الذي أعده سايمون تيسدال نائب رئيس التحرير في صحيفة الغارديان يقول إن المؤرخين في المستقبل سينظرون إلى عام 2016 على أنه كان نقطة تحول وأبرز ما فيها كان مفاجأة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الامريكية.
 
ويوضح تيسدال أن انتصار ترامب كانت له آثار في مختلف بقاع الأرض ويشير إلى أن ترامب سيبدأ فترة إقامته في البيت الأبيض في العشرين من يناير/ كانون ثاني 2017 وهو التاريخ الذي قد يشير إليه كثيرون على أنه "الجمعة الأسود".
 
ويضيف أن الجميع يخشون من آثار المذهب الترامبي التي قد تكون مدمرة على الأمن العالمي والبيئة وحقوق الإنسان.
 
ويعتبر تيسدال أن سياسات ترامب التي أعلن عنها ومنها مساندة الأنظمة الاستبدادية وشن الحرب من طرف واحد والاعتقال التعسفي دون محاكمة وتصنيف المهاجرين على أساس ديني وعرقي يمكن أن يدمر مباديء القانون الدولي وحقوق الإنسان وهما من مباديء الامم المتحدة منذ عام 1945.
 
ويقول تيسدال: "كان أول من تحدث معه ترامب بعد فوزه بالانتخابات هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليعطينا ملمحا مخيفا لأولياته".
 
ويضيف تيسدال أن العديد من الأسباب الأخرى التي جعلت عام 2016 عاما مميزا منها تقدم المعارك ضد تنظيم "داعش"رغم الهجمات التي شنها التنظيم في مختلف بقاع العالم من نيس في فرنسا وحتى جاكرتا.
 
ويضيف أيضا أن اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على التجمع الاوروبي خلال السنوات القادمة.
 
ويتوقع تيسدال أن تتعمق الخلافات بين البريطانيين في السنوات المقبلة بعد هذا القرار خاصة إذا تهاوت قيمة الجنيه الاسترليني أكثر.
 
كما يتوقع تسيدال ان تحقق زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن نتائج طيبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيرا إلى أنها ترغب في خروج فرنسا من الاتحاد الاوروبي والتخلي عن العملة الموحدة اليورو مضيفا أن خيرت فيلدز السياسي الهولندي المتطرف والمعادي للإسلام قد يقدم دافعا للوبن في الانتخابات التي تجري في هولندا في مارس/ آذار المقبل حيث يطالب الرجل بخروج هولندا من الاتحاد الاوروبي متبنيا حملة "نيكزيت" على غرار حملة "بريكزيت" التي كانت تختصر عبارة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
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