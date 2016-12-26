مرشَّح ترامب لإدارة الإعلام بالبيت الأبيض يرفض المنصب.. وهذا هو السبب

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قالت وسائل إعلام أميركية، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن جاسون ميلر المتحدث باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفض منصب مدير الإعلام في البيت الأبيض، الذي اختاره له ترامب قبل يومين، مرجعاً ذلك لـ"أسباب عائلية".

وأعلن ميلر أنه سيسلم مسؤولياته كمدير للإعلام إلى "سين سبايسر"، الذي اختير أيضاً هذا الأسبوع لمنصب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض، وهو منصب سيظل محتفظاً به، حسب شبكة أخبار "سي إن إن" الأميركية.

وكشف ميلر، في بيان أورده لـ "سي إن إن"، عن سبب رفضه للمنصب، قائلاً "إنه بحاجة لإعطاء الأولوية لعائلته بدلاً من منصب جديد".

وأضاف "أنه يتوقع أيضاً ولادة ابنته الثانية الشهر المقبل"، مشيراً إلى أنه "سيواصل دعمه للرئيس المنتخب من الخارج".

وأوضح في بيانه أن سين سبايسر سيتولى منصب مدير الإعلام في البيت الأبيض.

وكان ميلر قبل تعيينه بمنصب مدير الإعلام متحدثاً باسم ترامب، وانضم لحملة الأخير في يونيو/حزيران الماضي، كمستشار بارز في الإعلام.

وسبق أن عمل ميلر مع السيناتور تيد كروز، أحد منافسي ترامب في حملة الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

(huffpost)