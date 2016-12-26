وفاة مضيفة طيران صربية سقطت من ارتفاع 10 آلاف متر قبل 44 سنة!

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مضيفة طيران صربية، ضمها كتاب «غينيس» للأرقام القياسية إلى صفحاته، لسقوطها ناجية من ارتفاع 10 آلاف و160 مترا، من دون مظلة، عند انفجار طائرة ركاب كانت مضيفة في 26 يناير 1972 على متنها، عثروا عليها السبت الماضي ميتة بعمر 66 في شقتها بالعاصمة الصربية بلغراد، على حد ما بثته محطة إذاعية في صربيا عمن نجت ذلك الوقت بعد أن خضعت لعمليات جراحية عدة في مستشفى نقلوها إليه بعد سقوطها النادر.

المضيفة فانيسا كانت على متن طائرة طراز أميركية الصنع وتابعة لخطوط JAT الجوية اليوغوسلافية ذلك الوقت، حين انقسم هيكلها إلى شطرين في ظروف غامضة، وقضى 27 من أصل 28 كانوا فيها.

إلا أن فانيسا التي هوت مع قسم من الهيكل من ارتفاع 33 ألفا و330 قدما قرب قرية بتشيكوسلوفاكيا، أو «جمهورية التشيك» حاليا، هي الوحيدة التي نجت، بحسب ما قرأت «العربية.نت» في سيرة المضيفة التي كان عمرها 23 سنة يوم نجاتها، والتي تم طردها في 1990 من عملها، لمعارضتها النظام الحاكم في صربيا بقيادة سلوبودان ميلوسيفيتش الذي عثروا عليه ميتا فيما بعد داخل زنزانته في مركز اعتقال كان محتجزا فيه بمدينة «لاهاي» الهولندية عام محاكمته في 2006 فيها.

وكان صديق لفانيسا فولوفيك، التي بقيت عزباء طوال حياتها، اتصل بها مرارا السبت الماضي ولم يجد ردا من الجانب الآخر للخط على اتصالاته، فتوجه مشغول البال إلى شقتها ودخل إليها ووجدها ميتة، فاتصل بالشرطة التي أقبلت دورية منها وبرفقتها سيارة إسعاف نقلتها إلى مستشفى قريب، يعمل منذ اليوم على تشريح جثتها لمعرفة سبب وفاتها، وفقا لخبرها الذي تناقلته الوكالات مختصرا.