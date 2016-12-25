القبض على مراسل "الجزيرة" والداخلية تكشف التفاصيل!

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أكدت الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أن إلقاء القبض على مراسل قناة الجزيرة القطرية جاء لإعداده تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة تحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان لها، أن معلومات توافرت لدى الأمن بإصدار مسؤولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة، من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.

وأضافت الوزارة، أن "المراسل تلقى تكليفات باختيار عدد من العاملين في مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وإرسالها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وتابعت الداخلية المصرية، أنها "حصلت على إذن من النيابة لضبطه وكان معه آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والإسطوانات المدمجة التي يستخدمها في تحركاته المؤثمة قانوناً".

وتم عرض المراسل والمضبوطات على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب البيان.

وكانت مصادر أمنية مصرية صرحت، يوم الجمعة الماضي، بأن السلطات المصرية ألقت القبض على مراسل قناة الجزيرة القطرية محمود حسين من منزله، وأضافت أن قرار اعتقاله تم بقرار ضبط وإحضار أصدرته النيابة العامة، استند إلى اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة هدفها قلب نظام الحكم.