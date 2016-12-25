بالفيديو: خبيرة الأبراج تكشف عن أخطر الأيام في عام 2017!

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إراقة للدماء وغزو لمدينة عربية كبيرة!!

شاشة نيوز - وكالات - كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن أخطر الأيام التي ستواجه عام 2017، متوقعة حدوث أعمال إرهابية يصاحبها أعمال عنف في أيام 1 و2 يناير في مصر تهدف لزعزعة الاستقرار في البلد.

وأوضحت أن من يوم 24 يناير حتى 26 يناير من الممكن أن تحدث احتجاجات وأعمال عنف في الولايات المتحدة الأمريكية وتوقعت أن تحدث تحالفات من أطراف عدة ضد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأكدت أن يوم 10 فبراير هو يوم كسوف للقمر والذي قد يسبب إراقة للدماء خصوصاً في المناطق الصحراوية كمنطقة سيناء، كما أنه من الممكن أن تحدث إراقة للدماء في شبه الجزيرة العربية، وقد يسبب كسوف القمر في حدوث ابتلاء كبير في سوريا.

وأضافت: "إن يوم 7 أغسطس وهو يوم خسوف للشمس، ومن الممكن أن يحدث غزو لمدينة عربية كبيرة والاستيلاء عليها وعلى كنوزها".

وأشارت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بأن يوم 21 أغسطس محتمل أن يحدث فيه دمار لدولة إيران وسيكون يوم صعب جدا هناك أو بشكل عام على المنطقة الشرقية من دول الخليج العربي.