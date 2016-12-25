الاسد يعزي بوتين بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

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بعث الرئيس السوري بشار الاسد اليوم برقية تعزية الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة.

وجاء في البرقية: "ببالغ الاسى والحزن تلقينا نبأ الطائرة الروسية المنكوبة التي كانت تقل اصدقاء أعزاء أتوا ليشاركونا وأهل حلب فرحتهم بالنصر والاعياد. اننا اذ نترحم على أرواح الضحايا ونعزيكم ونعزي كل أفراد اسرهم نؤكد لكم أننا شركاء في هذه المسيرة المشرفة ضد الارهاب والعدوان والتكفير وان افراحنا واتراحنا واحدة.

نشد على أياديكم في هذا الحادث المؤلم ونقدم تعازينا لكل الشعب الروسي مع صلواتنا لكم بالصبر وتجاوز هذه المحنة والاستمرار في حربنا على الارهاب كي نرسي أسس الاستقرار والامان والسلام لبلدينا وللبشرية جمعاء".