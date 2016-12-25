بالصور.. حريق محطات تكرير النفط في حيفا ووقوع عدد من الإصابات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع عدد من الإصابات إثر تسرّب مواد كيميائية بمنطقة الفنادق في مدينة ايلات الإسرائيلية وإخلاء 4 مصابين.

كما اندلع حريق بمنطقة محطات تكرير النفط في حيفا, وتم إخلاء مكان الحريق وإغلاق الطرق خشية اتساعه ليطال مواد خطرة.

ودعت السلطات الإسرائيلية السكان في حيفا إلى عدم الخروج في ظل استمرار النيران, مشيرةً إلى أن النيران اندلعت في منطقة حساسة على نحو خاص في حيفا.

فيما تم إغلاق أنفاق الكرمل وخشية من انهيار المنشأة التي اندلعت فيها النيران, إضافةّ إلى أن هناك خشية من أن يؤدي انهيار الحاوية المشتعلة إلى امتداد النار إلى حاوية ملاصقة متصلة بها.

يذكر أن الحريق بمحطات تكرير النفط في حيفا ما زال مندلعاً منذ أكثر من ساعة ونصف.

وصرّح رئيس بلدية حيفا مؤكداً أن الحريق صفارة إنذار سيئة جداً, قائلاً: “ها أنتم ترون ما الذي يمكن أن يحدث إذا تحولت التهديدات إلى واقع.