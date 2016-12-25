تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 91 شخصاً

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اختفاء طائرة عسكرية على متنها 91 شخصا من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة ادلر جنوب روسيا، وفق ما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية.

وقالت الوزارة إن الطائرة كانت تقل 83 راكباً و8 من أفراد الطاقم وإن فرق الإنقاذ أرسلت للبحث عن الطائرة وهي من طراز توبوليف تو-154.

واشارت المعلومات الى أن على متن الطائرة المنكوبة 9 صحافيين وفنانون كانوا في طريقهم إلى حميميم.



واكدت مصادر العثور على اجزاء من الطائرة الروسية العسكرية التي تحطمت بعد اقلاعها من سوتشي.

فيما قالت رويترز ان فريقا من الإنقاذ الروسي حدد موقع يعتقد أنه للطائرة المفقودة في البحر الأسود قرب ساحل سوتشي



اما وزارة الدفاع الروسية ذكرت ان الطائرة العسكرية سقطت في البحر الأسود.