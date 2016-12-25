إختفاء طائرة ركاب بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتشي جنوب روسيا

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تحدثت بعض وسائل الإعلام عن اختفاء الطائرة "تو 154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية من الرادار بعد إقلاعها من سوتشي وعلى متنها 70 شخصا

يذكر ان الطائرة كانت متجهة الى مطار اللاذقية، وترددت معلومات أنه كان على متنها 91 راكب

وكالة تاس الروسية: اشارت الى أن الطائرة الروسية المفقودة كانت تقل موسيقيين من فرقة ألكساندروف.

قناة الميادين نقلاً عن مصادر روسية: قات ان الطائرة سقطت نتيجة عطل فني أو خطأ في القيادة

ولفتت وزارة الدفاع الروسية الى أنه على متن الطائرة المفقودة 9 صحفيين وفنانون توجهوا إلى حميميم بمناسبة رأس السنة

وقالت وكالة انترفاكس الطائرة تحطمت فوق البحر الأسود