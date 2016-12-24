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مطالبات بمنح سائق الشاحنة القتيل في هجوم برلين وسام الاستحقاق الألماني

24
DECEMBER
2016
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نجحت حملة لجمع التبرعات في جمع 170 ألف دولار لعائلة سائق الشاحنة البولندي، لوكاس أوربان، الذي قتل على ما يبدو أثناء محاولته منع استخدام شاحنته في اعتداء برلين يوم الاثنين الماضي. ودشن الحملة السائق البريطاني، ديف دونكان، يوم الثلاثاء بعد يوم من مقتل أوربان على يد أنيس العامري الذي يعتقد أنه منفذ هجوم الشاحنة ،والذي لاذ بالفرار ثم قتل في تبادل لإطلاق النار في مدينة ميلانو على يد الشرطة الإيطالية أمس الجمعة.

وبموازاة مع ذلك، طالبت حملة على الانترنت بمنح السائق البولندي "وسام الاستحقاق الألماني". وقد كتبت مطلقة الحملة، كونستانسه شتيلتسن مولر، على موقع "تشينج دوت كوم" أن السائق البولندي "بطل لأن صراعه مع الجاني ربما أنقذ العديد من الأرواح البشرية الأخرى". وقد وصل عدد الموقعين على العريضة، حسب مجلة إكسبرس حوالي 13500 شخص. ومن المنتظر إرسال هذه التوقيعات إلى الرئيس الألماني لينظر فيها.

وفي نفس السياق، أعرب الآلاف من الألمان والبولنديين عن استعدادهم لدعم أسرة السائق البولندي. وكتب ارييل زورافسكي، صاحب شركة النقل التي كان يعمل بها أوربان، على صفحة الشركة بموقع فيس بوك "تلقينا العديد من الطلبات يسأل مرسلوها عن كيفية تقديم الدعم المالي لأسرة زميلنا لوكاس". وكتب زورافسكي، وهو ابن عم أوربان أيضاً، في صفحة الشركة على فيس بوك "شكرا لكم على كل كلمة طيبة، وكل نصيحة ومساعدة... إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لنا".

يذكر أن السائق القتيل متزوج ويبلغ نجله من العمر سبعة عشر عاماً.

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