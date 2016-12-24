احتجاجات ألمانية وإسرائيلية على ارتداء تلاميذ في تايوان ملابس نازية

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"القدس" دوت كوم -

تسبب ارتداء تلاميذ بإحدى مدارس تايوان زيا نازيا خلال درس التاريخ في إثارة استياء جهات ألمانية وإسرائيلية.

وقد اعتذر وزير الثقافة في تايوان عن هذا الخطأ اليوم السبت، ووجه المدرسة التي شهدت الواقعة بتحسين أدائها لدرس التاريخ الحديث.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) الرسمية، إن التلاميذ في مدينة سينشو ارتدوا أمس الجمعة أزياء نازية عليها شارات الصليب المعقوف رمز النازية ورددوا شعار (الخلاص بالنصر) ورفعوا رايات الصليب المعقوف أيضا.

وأعرب المعهد الألماني في العاصمة التايوانية تايبيه في صفحته على موقع (فيسبوك) عن دهشته لما حدث قائلا: "من المؤسف أن التلاميذ لم يكونوا يعلمون فيما يبدو أن هذه الرموز النازية تتضمن معاني احتقار البشر وقهرهم".

كما أدان المعهد الثقافي الإسرائيلي في بيان له ما أسماه "الواقعة التي تنم عن انعدام الذوق".

يذكر أن أحداثا كثيرة مماثلة وقعت في تايوان خلال الأعوام الماضية.