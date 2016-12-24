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شاب يقتل 10 أفراد من عائلة واحدة لسبب غريب

24
DECEMBER
2016
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عربي21  - أقدم رجل شاب، الخميس في جنوب شرق إيران على قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي إليها الزواج منه، على ما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء.
 
وكان هذا الإيراني تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جهان أباد الواقعة في منطقة نائية في محافظة كرمان، وبعد رفضها الزواج منه قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل أن يطلق النار على أفراد عائلتها فقتل تسعة منهم، بينهم ثلاث نساء وطفلان على ما أوضحت الوكالة.
 
وأصيب في الجريمة خمسة أشخاص آخرين ونقلوا إلى المستشفى. 
 
وقال المصدر نفسه إن اثنين منهما في وضع خطر، وأكد مسؤول محلي أن "خلافا عائليا يقف وراء المجزرة". 
 
وفي السنوات الأخيرة، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن جرائم "شرف" عدة أو أخرى ترتكب بعد رفع طلب زواج، خصوصا هجمات بالحمض الكاوي ضد نساء شابات.
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