مالطا: خاطفا الطائرة الليبية استعملا أسلحة مزيفة

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أكدت الحكومة المالطية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، أن خاطفي الطائرة الليبية اللذين حولا مسارها من ليبيا إلى مالطا استخدما أسلحة زائفة.

وكان مواطنان ليبيان قد حولا مسار طائرة على متنها 111 راكبا و6 من أفراد الطاقم إلى مالطا، بعد أن سيطرا عليها في المجال الجوي الليبي.

وقالت الحكومة المالطية إن: "التحقيقات الجنائية الأولية عن محاولة خطف طائرة الخطوط الجوية الإفريقية "إيه – 320"، كشفت أن الأسلحة المستخدمة كانت زائفة ونسخة طبق الأصل من الأسلحة الحقيقية، وأن عملية التأكد من أن الطائرة آمنة من المتفجرات أو غيرها من الأسلحة ما زالت مستمرة".

وكان رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قال في وقت سابق إن قنبلة يدوية ومسدسين استخدما في عملية الاختطاف.