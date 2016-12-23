بعد 4 ايام من قتله 12 شخصاً، قُتِل اليوم ولكن..؟!

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أعلن مصدر أمني إيطالي، الجمعة، مقتل المشتبه فيه بهجوم شاحنة ببرلين خلال إطلاق نار في مدينة ميلانو الإيطالية، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الدنماركية أنها رصدت رجلا في ألبورغ شمالي الدنمارك، تنطبق عليه أوصاف من يشتبه بأنه نفذ هجوما بشاحنة، أسفر عن مقتل 12 شخصا في سوق عيد الميلاد بمدينة برلين في ألمانيا يوم الاثنين.

وأصدرت الشرطة الدنماركية تعميما، تنصح فيه الناس الابتعاد عن المنطقة التي شوهد فيها المشتبه فيه ويدعى أنيس العامري (24 عاما).