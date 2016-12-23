living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصة غريبة.. طفلة تبعث برسالة إلى وجهة مجهولة.. كتبت عليها 3 أسئلة، والمفاجأة من ردّ عليها!؟

23
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شعرت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات بالذهول عندما تلقت ردّاً من متحف اللوفر بباريس بعد أن كانت كتبت رسالة موجهة إلى "شخصٍ ما في باريس، في أي منزل".

كانت أيرس كوربيت قد كتبت رسالة بها 3 أسئلة حول باريس المدينة الشهيرة، وطعامها، وثقافتها، بعد أن تلقت دروساً في المدرسة عن فرنسا، حيث عقدت أيرس العزم على معرفة المزيد عن هذا البلد بعد انتهاء الدروس، ومن ثمَّ بعثت برسالة مباشرة إلى عاصمة فرنسا، وفق ما جاء في التلغراف

قبل 6 أسابيع، ودون أن تعرف مَن الذي يمكن أن تراسله في فرنسا، أرسلت أيرس، ببساطةٍ، الظرف لـ"شخص ما في باريس، في أي منزل" ووضعته في البريد، مستخدمةً طابع بريد من الدرجة الأولى.

تلقت أيرس قبل أسبوعين رسالة من متحف اللوفر يشكرها على اهتمامها.

أجابت رسالة المتحف على جميع أسئلة أيرس، بما في ذلك سؤالها عما إذا كان يتم إضاءة برج إيفل كل ليلة، ودعتها الرسالة لزيارة البلد مع عائلتها العام المقبل.

وقالت أيرس، التي تقطن بمدينة غرب بريدج فورد، نوتنغهام، ببريطانيا: "لقد استمتعت حقاً بدراستي عن فرنسا في المدرسة وخصوصاً باريس، أردت أن أعرف المزيد عن طعامهم المفضل وبرج إيفل، لذلك دوَّنت أسئلتي على ورقة ووضعتها في مظروف".

وأضافت: "لم أكن أعرف إلى من أُوجه الرسالة، لذلك أرسلتها إلى (شخص ما في باريس، في أي منزل)... وأمّلت أن يتسلمها أي شخص".

كما أضافت أيرس قائلة: "لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتلقّى رداً أم لا، ولكني كنت سعيدة حقاً عندما تلقيت رداً من متحف اللوفر، أتوق إلى الذهاب لباريس وزيارة الأماكن التي درستها".

كانت أيرس قد طرحت 3 أسئلة حول العاصمة الفرنسية باريس، بما في ذلك سؤالها عما إذا كان يتم إضاءة برج إيفل كل ليلة، وما الأطعمة الأكثر شعبية في فرنسا، وما شعور الفرنسيين بعد خسارة فرنسا في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2016).

 (huffpost)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout