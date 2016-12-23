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فيديو مروّع - شاهد.. "داعش" يحرق جنديين تركيين في حلب

23
DECEMBER
2016
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في فيديو وحشي جديد، أحرق عناصر تنظيم "داعش" جنديين تركيين أسرهما في حلب.

وكما يظهر في المقطع الصادم، فإن الجنديين كانا مأسورين في قفص قبل أن يقتادهما عنصران من التنظيم المتطرف إلى مصيرهما حرقاً.

وبدا الجنديان التركيان حافيين في منطقة صحراوية، ومقيدين بسلاسل موصولة بمادة قابلة للاحتراق، اشتعلت بواسطة جهاز يحمله أحد عناصر التنظيم.

ولم يعرف تاريخ تصوير المقطع، حيث تخوض تركيا معركة ضد داعش في سوريا، أطلقت عليها اسم "درع الفرات" بدعم من قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

وكان مسؤولون بالجيش التركي قالوا الشهر الماضي إنهم فقدوا الاتصال مع جنديين في شمال سوريا، حيث يشن الجيش التركي عملية "درع الفرات".

وتعيد هذه الصور إلى الأذهان صوراً أخرى مماثلة، نشرها تنظيم "داعش" العام الماضي، تظهر إحراق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، بعدما اختطفه التنظيم الإرهابي.

وبحسب الإعلام التركي، عرّف الجنديان عن نفسيهما بالتركية قبل إحراقهما، وقال الأول إنه يدعى فتحي شاهين، مواليد قونية (وسط تركيا)، والثاني سفتر تاش (21 عاماً) خدم في كيليس (جنوب شرق).

ويأتي نشر هذا الفيديو غداة مقتل 16 جندياً تركياً خلال معارك قرب مدينة الباب، أحد معاقل تنظيم "داعش" في شمال سوريا، والتي تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود التركية.

وهذه أسوأ خسارة تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في أغسطس/آب 2016.

ووفقاً لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس"، فإن ما لا يقل عن 38 جندياً تركياً قتلوا في سوريا منذ انطلاق عملية "درع الفرات" التركية في 24 أغسطس/آب.

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