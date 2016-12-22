تفاصيل مدهشة - عائد من الموت يروي تجربته ومشاهدته للملائكة والأموات!

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في سابقة من نوعها، تعرض دكتور وشقيقته لحادث سير مأساوي حين كان في 18 عاماً، وحين وصلت خدمات الطوارئ وجدته ميتًا، وبينما كانوا يحاولون إنعاش شقيقته، ذهب في رحلة سحرية، فيما لم تنجُ شقيقته.



نشر موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قصة غاري وود الذي شرح لمقدم برنامج الصوت جوناثان برنيس كيف دخل في عالم مختلف وما شاهده بالتفاصيل حيث قال: "خرجت من جسدي وحياتي كلها مرت أمام عيني. وكانت أكثر التجارب هدوءًا في حياتي".



وقال خلال المقابلة: "حضرت الملائكة ورأيتها أمام عينيّ، كذلك رأيت بعض من أصدقائي الموتى".



وحقق المقطع آلاف المشاهدات وحظي بالإعجاب، وكانت ردود أفعال المشاهدين متباينة حول ما رأوه، فهناك من اعتبر ان مخيلة الانسان في الغيبوبة تظهر له سلسلة من الصور المركبة وغير الحقيقية والتي تتكون من مخزون الصور الموجود في دماغه، في حين رأى البعض الآخر ان ما حصل أشبه بالهلوسات ليس إلا.