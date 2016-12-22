living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة - لماذا قضت الشرطة التركية على قاتل السفير الروسي ولم تقبض عليه حيًا؟

22
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعدما تمكّن الشرطي التركي مولود ألتنتاش (22 عامًا) من اغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، في 19 كانون الأول، بدأ المراقبون برسم سيناريوهات تجيب عن عدد من الأسئلة التي طرحها الكثيرون ممن شاهدوا لحظات اغتيال السفير على الهواء مباشرة.


ولعل السؤال عن الجدوى من قتل الفاعل الذي كان يعمل في صفوف شرطة أنقرة وعدم إلقاء القبض عليه حياً، أحد أكثر الأسئلة التي تجول في خاطر كل من تابع المشهد.

في هذا السياق، أجمع مديرو الوحدة الخاصة التي تدخلت أثناء الهجوم في حديث لصحيفة "خبر ترك"، في ردّهم على سؤال حول أسباب قتل المنفذ بدلاً من اعتقاله حياً، على أن ما قاموا به سلوك متعارَف عليه في عالم مكافحة الجريمة والإرهاب في أنحاء العالم.

وأكد المسؤولون أن عناصر شرطة المرور، بالإضافة للعناصر المسؤولة عن تأمين السفارات الموجودة في المنطقة، هم أول من وصلوا إلى مكان الحادث.

ويشير المسؤولون إلى إخفاقهم في إقناع الشرطي ألتنتاش بتسليم نفسه، حيث ردّ على نداءاتهم بإطلاق الرصاص صارخاً: "لقد أتيت هنا للموت".

لماذا قُتل؟

يؤكد المسؤولون في الوحدة الخاصة أنهم أطلقوا النار في البداية على كاحل ألتنتاش ليسقط على الأرض مباشرة، لكنهم اضطروا إلى إطلاق النار مجدداً بعدما قام الأخير بمدّ يده إلى جيبه وهو ما أثار رعب عناصر الوحدة بوجود قنبلة في المكان.

ويضيفون: "لم نكن نعلم أن منفذ الهجوم عنصر في الشرطة، كان همنا حماية المدنيين الموجودين في المكان".

ويقول خبراء الوحدة إنهم رجحوا أن يكون الفاعل قد زرع المتفجرات في محيط القاعة، لذا أجهزوا عليه بعدما أصابوه في المرة الأولى قبل أن يتمكن من تحريك يديه.

عمل فردي أم جماعي؟

خبراء الوحدة الخاصة أوضحوا أنه من المبكر الحديث عن خلفية المنفذ التنظيمية، حيث يحاول المحققون الوصول لكل المعلومات التي قد تمكنهم من الكشف عن الجهة التي ساعدت المنفذ.

ويشير الخبراء إلى أن الجهات المختصة تحفظت على الشقة التي تردد عليها ألتنتاش في الفترو الأخيرة، وكذلك هاتفه وحاسوبه الشخصي، بالإضافة إلى متابعة الأرقام التي تواصل معها خلال الأشهر الماضية التي سبقت الحادث.

(Sputnik)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout