living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجا من 17 عشاء.. تعرفوا إلى الديك الحبشي الأكثر حظاً!

22
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استحق ديك حبشي بريطاني لقب الطائر الأكثر حظاً. وذلك بعدما نجا 17 مرة من الذبح على الرغم من عقد العزم طيلة السنوات الماضية على أن يكون هو عشاء العيد. وعلى بعد أيام من الأعياد عاد التساؤل حول ما إذا كان سينجو هذا العام كذلك أم سيكون عشاء الأسرة اللذيذ أو "الإعدام الصحي". خصوصاً مع دخول أنفلونزا الطيور في المعادلة.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الديك الرومي المحظوظ ينتمي إلى أسرة مكونة من معلمين متقاعدين، ستيفان جي وماري روجيرز وأولادهما، وقد تم اقتناؤه عام 1999.

وقد أطلق عليه الزوجان اسم "العشاء" على سبيل المزاح. فقد قرّرا الاحتفاظ به كحيوان أليف بدلاً من إرساله إلى المسلخ. وظل يعيش معهما في مزرعة يديرانها. لكن ظروفاً صحية قد طرأت، ما يهدد حياة الطائر.


وقالت ماري، وعمرها 63 عاماً وأم لاثنين: "لقد أطلقنا عليه هذا اللقب بسبب حظه الوافر في البقاء على قيد الحياة بعد كل هذه الأعياد التي مرّت عبر السنوات".


وكشف الزوجان أنهما يعيدان النظر. فقد تقرر اتخاذ احتياطات صحية ضرورية بعد إعلان وصول أنفلونزا الطيور إلى المنطقة التي تقع فيها المزرعة.

وعلّقت ماري قائلة "نحن حقا قلقون. ففي هذا العيد نحن مهددون بأنفلونزا الطيور والسلطات تعمل على إغلاق المزارع. ورغم أن طيورنا غير مصابة بالأنفلونزا إلا أن الزوار يجلبون طيورهم إلى مزرعتنا، وهناك فعلاً ثلاث دجاجات قد وضعت بين طيورنا".

وقد حذرت السلطات البريطانية المزارعين من أن طيورهم سوف تعدم إذا واصل الفيروس انتشاره. ما يجعل الطائر مترقباً إذا ما كانت هذه التغييرات سوف تنهي حياته.

(العربي الجديد )

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout