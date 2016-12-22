بالفيديو - هل هذا هو مصير من يتحدث "العربية" على متن طائرة اميركية!

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قالت شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز إنها اضطرت إلى إخراج مسافرين من على متن طائرة قبل إقلاعها من لندن إلى نيويورك الأربعاء بعد أن أثار حديث باللغة العربية حالة من الفوضى ودفع بعض المسافرين إلى التعبير عن عدم الارتياح.

بيان الشركة جاء ردا على مقطع فيديو على فيسبوك لأحد نجوم يوتيوب يدعى آدم صالح، وهو من أصول عربية، ادعى فيه أن تمييزا عنصريا وراء إخراجه وصديقه من الطائرة.

ويظهر آدم في الفيديو وهو يهم بأخذ أمتعته داخل الطائرة، غاضبا ومستنكرا قرار إخراجه لأنه كان يتحدث مع أمه عبر الهاتف بالعربية، قائلا إنه لا يعقل أن أمرا كهذا قد يحصل في 2016.

وأضافت دلتا في بيانها أنها تحقق في الواقعة وتأخذ اتهامات العنصرية على محمل الجد، مشيرة إلى أنها حجزت للمسافرين مقعدين في الرحلة المقبلة إلى نيويورك.