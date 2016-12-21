أوباما يتصل ببوتين على هاتف "أحمر"!

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استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما يسمى "الهاتف الأحمر" لتوجيه رسالة عاجلة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت شبكة "ان بي سي" الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن الرئيس أوباما استخدم "الهاتف الأحمر" قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لبعث رسالة تناشد القيادة الروسية عدم التدخل في العملية الانتخابية الأمريكية. وأكد مسؤول في البيت الأبيض استخدام أوباما "الهاتف الأحمر"، مشيرا إلى أن الرسالة "أعطت ثمارها، إذ لم يحدث شيء" في يوم الانتخابات. يجدر بالذكر أن ما يسمى "الهاتف الأحمر" خط اتصال عاجل يُستخدم لإرسال الرسائل الإلكترونية وقتما يقع حادث ما خطير.