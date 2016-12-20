“جيش الفتح” يتبنى إغتيال السفير الروسي بأنقرة

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أعلنت قيادة جيش الفتح، في بيان منسوب لها تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه “بعد ان تخاذل العالم عن نصرة اهل الاسلام في بلاد الشام انبرى شبل من اشبال جيش الفتح وبتسهيل ومشاركة من حركة الذئاب الرمادية والحزب الاسلامي التركمنستاني لنصرة اهل الشام بإعدام السفير الروسي في انقرة اندره كالوف وهو مرت التنتاش”.

ولفتت الى ان “هذا بمثابة ثأر اولي للنساء والاطفال والشيوخ في حلب ولدماء المسلمين في كل بقاع الارض، وبهذا نؤكد بأن خروجنا من حلب او من اي مكان لن يثنينا عن اخذ الثأر لاهلنا، وسنعود بإذن الله فاتحين من دمشق وانقرة وموسكو وبغداد وكل بقاع ارض الاسلام”.