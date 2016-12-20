بالصور: تزوجها لمدة يوم ونصف.. وما حدث بعدها كان مصيبة!

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إليكم ما حدث للعروسان..

شاشة نيوز-وكالات- لم يرغب شاب أمريكي من ولاية تكساس، أن يفارق الحياة قبل أن يحقق حلم خطيبته، فقام بتنفيذ وعده وتزوجها ثم رحل عن العالم بعدها بـ 36 ساعة.

وتعود التفاصيل لعام 2006، في ذلك الوقت كان راؤول هينوهوزا وإيفون لاماس قد أتما خطوبتهما، ولم يتعجلا بإجراء مراسم الزفاف، وذلك بانتظار الوقت المناسب الذي يكون بمقدروهما أن يقيما زواج الأحلام الذي يرسمانه في مخيلتيهما.

لكن زواج هذا الثنائي تأخر، خاصة بعدما أثبت التشخيص الطبي أن هينوهوزا مصاب بسرطان الدم في العام 2012.

وقالت خطيبته إيفون لاماس، 34 سنة، لـ أيه بي سي نيوز: "لقد عمل جاهداً على إنفاذ وعده، وظل يردد.. أخيراً وجدت المرأة التي أحبها.. أخيراً عثرت على أميرتي التي تستحق حفل زفاف خرافي".

وأقيم الزفاف في المستشفى وفي ظل ظروف صعبة جداً، وقامت الكافتيريا بإعداد كعكة كبيرة للمناسبة. كما تنازل القاضي المحلي عن مدة الـ 72 ساعة المطلوبة للحصول على ترخيص الزواج، تضامناً معهما.

بدورها، قامت عائلة لاماس بتوفير ملابس العروس والأحذية لها، في حين أن مدير وحدة العناية المركزة بالمستشفى تبرع بالبدلة وحتى الجوارب للعريس.

ووصفت العروس لاماس زواجها قائلة: "أكثر من قصة خيالية، وهذه هي نعمة الله".