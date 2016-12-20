بعد إغتيال السفير الروسي في تركيا.. مسؤول روسي كبير مقتولاً في شقته!

A + A -

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الثلاثاء، إن دبلوماسيا روسيا يدعى بيتر بولشيكوف عثر عليه مقتولا في شقته في العاصمة موسكو، حيث عثر على رصاص وبندقية فوارغ طلقات نارية قرب جثته.





وذكرت وسائل إعلام روسية محلية أن بولشيكوف هو أحد كبار المستشارين في قسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، وكان يرأس في السابق هذا القسم.



وقال بيان وزارة الخارجية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مقتل الدبلوماسي لا علاقة له بعمله، في وقت أشارت مصادر في شرطة موسكو إلى أن المحققين يدرسون الحادثة من الناحية الجنائية دون استبعاد فرضية الانتحار.