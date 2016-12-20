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بعد أن تحقّقت كلّ التنبؤات التي كان آخرها تحطّم الطائرة البرازيلية.. تنبأ بأمر خطير جداً، ما هو؟!

20
DECEMBER
2016
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اكتسب عراف برازيلي شهرة كبيرة، بعدما تنبأ بحدوث كارثة جوية لفريق شابيكوينسي، الذي تحطمت طائرته في كولومبيا، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأودى الحادث بحياة 76 شخصا.

 

وكان العراف البرازيلي الشهير، الذي يدعى جوزيه فيريرا دوس سانتوس كارلينوس، قد قال في أحد البرامج التلفزيونية، في مارس/آذار الماضي، إن هناك حادث طائرة سوف ينهي حياة فريق كروي شهير في البرازيل، مؤكدا أن الكارثة ستقع خلال عام ونصف، أو أقل، من تصريحاته، لكنه رفض تحديد هوية الفريق، الذي سيتعرض للفاجعة.

 

وتوقع فيريرا قبل ذلك، سقوط المنتخب البرازيلي بفضيحة مذلة، أمام المنتخب الألماني في نصف نهائي مونديال 2014، كما تنبأ قبل بداية البطولة، بتعرض نيمار داسيلفا، لإصابة تنهي مشواره في المسابقة.

 

وتحققت كل تنبؤات العراف البرازيلي، حيث تحطمت طائرة كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخرج المنتخب البرازيلي من نصف نهائي كأس العالم أمام ألمانيا، بعد تعرضه لهزيمة مهينة (1-7)، كما أصيب النجم نيمار في مونديال 2014، ولم يواصل المشوار مع منتخب "السامبا" في البطولة.

 

هذا ما جعل تنبؤاته الأخيرة، التي قال فيها إن أحد نجوم منتخب تشيلي لكرة القدم، سيموت قبل خوضه منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، تثير الرعب في قلوب مشجعي منتخب التشيلي.

 

وقال كارلينوس في تصريحاته، إن أحد نجوم منتخب تشيلي، وتحديدا أحد اللاعبين المحترفين خارج البلاد، سيموت قبل خوض منافسات مونديال 2018، ولن يشارك في المونديال الروسي في حال تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات العرس العالمي.

 

ورفض كارلينوس أن يذكر اسم اللاعب، لكنه أشار إلى أنه من أكثر اللاعبين شهرة في تشيلي، في إشارة منه على ما يبدو إلى أليكسيس سانشيز نجم أرسنال، أو أرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ، أو كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي.

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