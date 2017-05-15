خطر يهدد مستخدمي "WhatsApp"...تخلصوا من "غوغل كروم"

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أطلقت مواقع تكنولوجية عديدة تحذيرات شديدة لجميع مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب"، طالبتهم فيها بإزالة المتصفح الشهير "غوغل كروم" من أجهزتهم إذا ما أرادوا الحفاظ على الخدمة.

وأوضحت "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية أنه تم اكتشاف ثغرة خطيرة في استخدام متصفح "غوغل كروم" في نفس الجهاز مع "واتسآب"، أو استخدامه لفتح "واتسآب" عبر الويب، سيؤثر على خصوصية وسرية الرسائل.

وتعمل تلك الثغرة على كشف كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم، وكسر تشفير حساباته لأي طرف ثالث، سواء قراصنة أو مؤسسات ترغب بالتجسس أو التلصص على حسابك.

ونصحت الصحيفة البريطانية باستخدام متصفح "أوبرا" بدلا منه للوصول الفوري إلى "واتسآب".

كما أشارت الصحيفة إلى أن "أوبرا" يتميز بأنه يقدم أيضا خدمة أسرع وأسهل لاستقبال الرسائل الخاصة بـ"واتسآب".

ويسمح تحديث متصفح "أوبرا"، والذي يطلق عليه اسم "أوبرا نيون" بالوصول إلى كافة حسابات المستخدم عبر "واتسآب" أو "فيسبوك ماسنجر" ومختلف تطبيقات التراسل بضغط زر واحد من دون أي مجهود، ومن دون أي إمكانية لتدخل طرف ثالث.

ويكمن السر في استخدام متصفح "أوبرا"، حسب الصحيفة، هو اعتماده تقنية تمنع جميع الإعلانات من الوصول إلى التطبيقات، ما يوفر خدمة أسرع وأكثر أمانا لهم.