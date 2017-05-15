living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفيروس الإلكتروني الذي هدد العالم يكلف 20 دولارا فقط!

15
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تبين أنَّ فيروس الفدية الذي أرعب العالم خلال الأيام القليلة الماضية، وتمكن من تعطيل عشرات آلاف أجهزة الكمبيوتر وشبكات العمل، وتسبب بخسائر كبيرة لدول كبرى لا يكلف سوى 20 دولاراً فقط، أما طريقة تحضيره فكانت متوافرة بالفيديو على "يوتيوب" قبل أن تهرع إدارة الموقع لحذف الفيديوهات التي تشرح كيف يمكن عمل هذا الفيروس الخطير.
 
وتعتبر فيروسات الفدية من البرمجيات الخبيثة بالغة الخطورة التي تغزو الأجهزة، حيث يقوم قراصنة إنترنت بإرسالها إلى الجهاز المستهدف سواء كان حاسوباً أو هاتفاً، بما يؤدي إلى إغلاقه والسيطرة الكاملة عليه، بما لا يتيح لصاحبه الوصول إلى أي ملف موجود عليه، كما لا يتيح له استخدام الجهاز أصلا أو الاستفادة منه، على أن القراصنة يطلبون مبلغاً مالياً كفدية، مقابل فتح الجهاز وإتاحته مجدداً لصاحبه.
 
وبحسب المعلومات التي نشرتها تقارير صحافية بريطانية فإن الكارثة التي أصابت العالم بسبب هذا الفيروس، وعطلت النظام الصحي في بريطانيا كانت ناتجة عن هذا الفيروس، أما المفاجأة فهي أن تكلفة إنشاء هذا الفيروس لا تزيد عن 16 جنيها إسترلينياً (20 دولاراً أميركياً)، وطريقة عمله يتم شرحها عبر فيديوهات قصيرة تنتشر على "يوتيوب"، ما يعني أن طفلاً صغيراً أو مراهقاً بمقدوره نشر مثل هذا النوع من الفيروسات والقيام بعمليات ابتزاز مالي للضحايا.
 
وقالت جريدة "ميل أون صنداي" البريطانية إن إدارة شبكة "يوتيوب" حذفت عدداً من الفيديوهات التي ترشد إلى إنشاء الفيروسات وكيفية إرسالها واستخدامها.
وكان الفيروس قد ضرب الأنظمة الإلكترونية في العديد من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في بريطانيا وأدى إلى تعطيلها وإلغاء عدد كبير من العمليات الجراحية، كما تسبب الفيروس بمعاناة كبيرة ومشكلة في عمل سيارات الإسعاف وعمليات التواصل بين الأطباء والأجهزة الصحية في بريطانيا.
 
كما ضرب الفيروس العديد من المؤسسات والقطاعات والجهات الرسمية في أوروبا، حيث لم يعد ركاب القطارات في ألمانيا قادرين على شراء تذاكر السفر والصعود بسبب الفيروس، الذي استهدف النظام والأجهزة التي تقوم بإصدار التذاكر.
 
ويقول الخبراء إن قراصنة الإنترنت استخدموا أكواد كانت وكالة الأمن القومي الأميركي قد طورتها من أجل التجسس على الناس، وهي أكواد تسربت الشهر الماضي على الإنترنت من قبل مجموعة مجهولة تُطلق على نفسها اسم (Shadow Brokers)، فيما لا يزال من غير المعروف من يقف وراء الهجمات الأخيرة، ومن استخدم هذه الأكواد في الهجوم الذي استهدف العديد من دول العالم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout