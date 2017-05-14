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خدع تزيد من سرعة الإنترنت على هاتفك الأندرويد

14
MAY
2017
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دائماً ما نتصل بالإنترنت على هواتفنا المحمولة، سواء من أجل التصفح أو الترفيه، أو العمل أو غير ذلك، وقد تعوقنا سرعة الإنترنت في بعض الأوقات على إتمام مهمتنا وما نقوم به.
لذلك نوضح لك فيما يلي أبرز الخدع التي يمكن القيام بها لزيادة سرعة الإنترنت على هاتفك الأندرويد:

أولًا: هل تعلم أنك يمكن أن توفر الوقت والمال خلال استخدامك لمتصفح الإنترنت «كروم»، وذلك من خلال الحد من استخدام البيانات؟ معظم الأشخاص لا يعلمون ذلك، فيمكنك بكل سهولة من خلال الإعدادات خفض استخدام الإعدادات بنسبة 30%، كما يساهم في تقليل الحمل على هاتفك، ما يزيد من سرعته في أثناء الاستخدام.

فقط ادخل على إعدادات المتصفح، وقم بتحويل موفر البيانات إلى وضع التشغيل.

ثانيا: كثيرا ما تزعجنا الإعلانات الكثيرة التي تظهر باستمرار سواء في اللعب أو التطبيقات التي نقوم بتحميلها على الهاتف، ولكن الأمر لا يقتصر على الإزعاج فقط؛ فتلك الإعلانات تساهم بشكل كبير في بطء سرعة الإنترنت وسرعة الهاتف.

يمكنك التخلص من تلك الإعلانات عن طريق حجب تلك الإعلانات المزعجة من خلال تطبيق «Adblock Browser».

ثالثًا: كما تمكنك بسهولة زيادة سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ من خلال تطبيق «DNS Changer»، وهو تطبيق مجاني موجود على متجر جوجل بلاي ستور، تقوم بتثبيت التطبيق، ثم تفعل الإنترنت سواء عن طريق الواي فاي أو عن البيانات الخاصة بك.

رابعا: أما عن الطريقة الأخيرة؛ فهي تلك التي تمكنك من دمج سرعة الواي فاي المتصلة بالهاتف مع باقة الإنترنت على الهاتف، وبذلك يمكنك الحصول على سرعة إنترنت أعلى يندمج فيها سرعة الواي فاي مع باقة الإنترنت الخاص بك، كل ذلك من خلال التطبيق المجاني «Speedify» المتوافر بكل سهولة على متجر جوجل بلاي ستور.

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