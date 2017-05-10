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كيف تعرف مَن حظرك في تطبيق واتس آب؟

10
MAY
2017
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عادة لا يتعرف المستخدم عما إذا كان قد تم حظره في تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” الشهير أو لا، نظراً لأن المستخدم يمكنه مواصلة إرسال الرسائل إلى جهات الاتصال هذه، التي لم تعد تراه، ولكن شركة واتس آب أوضحت بعض الإرشادات، التي يمكن من خلال التعرف على ذلك.
 
لا يتمكن المستخدم من مشاهدة أية بيانات للطابع الزمني لجهات الاتصال، التي تم حظرها، مثل آخر مرة كانت متصلة بالإنترنت أو ما إذا كانت متصلة بالإنترنت الآن أو لا، وبالإضافة إلى ذلك لا تظهر أية تحديثات لصورة البروفايل.
 
علاوة على ذلك يتم تمييز الرسائل، التي تم إرسالها إلى جهات الاتصال المحظورة بواسطة علامة اختيار واحدة فقط، وهذا يعني أنه “تم إرسال الرسالة”، وعندما يتم تسليم الرسالة فإنه يظهر اثنان من علامات الاختيار بجانب النص.
 
وأوضحت شركة واتس آب أنه ربما يكون هناك أسباب أخرى لهذه العلامات، ومنها على سبيل المثال أن المستخدم ليس متصلاً بالإنترنت أو لم يقم بتغيير صورة البروفايل الخاص به أو أنه لا يمكنه استقبال أية رسائل، وأكدت الشركة أن عدم قيامها بالإشارة بوضوح إلى حظر المستخدمين، يرجع إلى أن ذلك يعتبر من الأمور، التي تندرج تحت بند الخصوصية وحماية البيانات.
 
(د.ب.أ)
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