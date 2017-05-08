اكتشف سرقة "واي فاي" الإنترنت الخاص بك

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وتعد الطريقة السابقة هي الأبسط للمستخدمين العاديين، أما لأصحاب الخبرة الأكبر في مجال المعلوماتية يمكنهم اللجوء إلى الذهاب إلى إعدادات الروتر وإظهار قائمة الأجهزة المتصلة والتي يمكن توجد أيضًا تحت مسميات قائمة الأجهزة أو الشبكة المنزلية، والتي يمكن من خلالها التعرف بالتحديد على الأجهزة المستفيدة بخدمة الإنترنت من جهازك.

وفي حال أن شككت في وجود من يسطو على شبكتك المنزلية للإنترنت، يمكنك اتباع الآتي:

1- تعزيز أمن أجهزتك باستخدام برامج مكافحة الفيروسات ومنع اختراق الشبكات.

2- غلق شبكة الواي فاي فورًا وقم بتوصيل حاسبوك بالروتر باستخدام الكابل.

3- غير كلمة المرور الخاصة بالروتر ولا تعلم بها أحدًا، كما ينصح بتغيير كلمات الحسابات المختلفة.