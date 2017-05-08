living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إطلاق 3310.. كيف ارتكبت نوكيا هذه الغلطة؟

8
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد عاصفة جياشة من الحنين للماضي أطلقها الإعلان عن هاتف نوكيا “التاريخي” 3310 في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، ببرشلونة، في نهاية فبراير الماضي، يبدو أن شركة “إتش إم دي” المصنعة لهواتف نوكيا قد وقعت في خطأ كبير.

فالشركة التي أعلنت وقتها عن طرح الهاتف الجديد في الأسواق “قريبا”، لم تحدد موعدا مؤكدا لذلك، مما أثار حالة من الاستياء لدى المستخدمين، في ظل منافسة قوية فرضتها شركتي أبل وسامسونغ بسبب حملة إطلاق هواتفهما الجديدة.

ومنذ فبراير، تراجعت بشكل مستمر نتائج البحث عن الهاتف، مما قد يظهر أن “الجمهور” بدأ يفقد الاهتمام بالمنتج الذي أثار اهتمام الجميع.

إلا أن تقارير صحفية عادت تتحدث مؤخرا عن طرح الهاتف خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن عرض أحد مواقع التجزئة البريطاني بالفعل الهاتف على موقع التسوق الخاص به.

وعرض الموقع الجهاز بسعر 41 إلى 60 جنيه إسترليني (52-77 دولارا)، وقال إنه سيكون متاحا الشهر المقبل.

وهاتف نوكيا 3310، الذي يوصف بـ”الجبار”، يعد من أفضل الهواتف التي أنتجتها الشركة الشهيرة في أوج مجدها عام 2000.

ومن المتوقع أن تمنح النسخة الجديدة من الهاتف المستخدمين مزايا مشوقة، مثل عمر البطارية الذي سيصل إلى شهر كامل أو 22 ساعة من المحادثات، ولعبة الثعبان الشهيرة التي ارتبطت به، فيما سيكون أيضا لأقل حجما وأخف وزنا، وشاشته ملونة لكنها ليست عالية الدقة.

يشار إلى أن العديد من خبراء التسويق اعتبروا أن إعلان نوكيا إعادة إطلاق هاتف 3310 لم يكن سوى “حيلة تسويقية”، تهدف إلى جذب أنظار عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى هواتف نوكيا الجديدة، في عالم أصبح منقسما بين معسكرين فقط هما آيفون وأندرويد سواء كان من صناعة سامسونغ أو سوني أو موتورولا أو هواوي أو غيرها من الشركات.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout