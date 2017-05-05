السبب الحقيقي لتوقف خدمة "واتسآب" حول العالم.. والشركة تنكر ما حصل!

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ضجّ العالم منذ يومين، بخبر توقف خدمة تطبيق "واتسآب" لساعات، في مختلف دول العالم، ومن بينها بعض الدول العربية وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وكانت إدارة التطبيق أوضحت سبب هذا التوقف، الذي يعود الى تحديث ضخم في برنامج الشبكة، الأمر الذي شكّكت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن التحديثات الضخمة، تنسخ على "البيتا" وتطرح لكل المستخدمين.

ونقلت عن متخصص في أمن المعلومات قوله إن "فكرة التحديثات الضخمة غير منطقية.. والشبكة تعرضت لهجوم إلكتروني، وعلى "واتسآب" الإعتراف بذلك".

(لها)