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أرباح فيسبوك تقفز 76.6% مع نمو أنشطة الإعلانات

4
MAY
2017
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أظهرت نتائج أعمال فيسبوك ارتفاع أرباحها الفصلية 76.6% بدعم من النمو القوي في أنشطة إعلانات الهاتف المحمول.

وشكلت إيرادات الشركة من إعلانات المحمول 85% من إجمالي إيرادات الإعلانات البالغ 7.86 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس/آذار مقارنة مع 82% قبل عام.

وكان محللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ إجمالي إيرادات فيسبوك من الإعلانات 7.68 مليار دولار، وفقا لشركة فاكت ست للتحليلات والبيانات المالية.

وتقول شركة إي ماركتر للأبحاث إن من المتوقع أن تحقق شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إيرادات قدرها 31.94 مليار دولار من إعلانات المحمول عالميا في 2017 بزيادة 42.1% عن مستواها قبل عام.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 3.06 مليار دولار أو 1.04 دولار للسهم من 1.73 مليار دولار أو 60 سنتا للسهم قبل عام.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 8.03 مليار دولار من 5.38 مليار دولار.

وكانت فيسبوك آخر شركات التكنولوجيا الأميركية الخمس الكبرى التي تعلن نتائجها الفصلية.

وتقترب “فيسبوك” من عتبة ملياري مستخدم الرمزية على ضوء الازدياد المتواصل لإيراداتها الإعلانية.

ووسعت شبكة التواصل الاجتماعي قاعدة جمهورها في الربع الأول من العام وباتت تضم 1,94 مليار مستخدم بتاريخ 31 آذار/مارس، في مقابل 1,86 مليار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016. وكانت الأسواق المالية تتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي “فيسبوك” 1,91 مليار. وقد ازداد عدد المشتركين الذين يتفاعلون يوميا مع محتويات الشبكة بنسبة 18 % في خلال سنة ليصل إلى 1,28 مليار، وفق ما كشفت “فيسبوك” يوم أمس الأربعاء.

وسُجل أكبر ازدياد للمشتركين الجدد في منطقة آسيا-المحيط الهادئ “وبقية المناطق في العالم” خارج الولايات المتحدة وأوروبا.

Reuters
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