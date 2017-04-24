5 علامات تؤكد أن هاتفك مراقب

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تعرض الكثير من مستخدمي الأجهزة المحمولة، لعمليات قرصنة، وذلك من خلال نسخ كلمات معينة داخل الجهاز وحفظها.

ومن الكلمات التي يتم استدراج المستخدمين بها، "سرقة — إرهاب — تفجير — حادث — مقتل — سلاح — مخدرات — قنبلة دماء وملايين الكلمات المهمة".

وعندما يذكر أي شخص خلال محادثاته الهاتفية، إحدى هذه الكلمات سواء بجدية أو بمزح، فإنه بسرعة تظهر على نظام الرقابة لبعض الجهات، حيث يظهر على الشاشة موقعه ورقم هاتفه وتسجيله الصوتي، وتُسجل كل المكالمات أوتوماتيكيا كاملة ويتم حفظها.

وذكر موقع "anaman"، بعض النقاط التي يمكن من خلالها معرفة هل جهاز مراقب أم لا وهي:

1- ارتجاج وارتداد وتكرار بالصوت عندما تتحدث وصوت صدى.

2- يظهر صوت تصفير وذلك ان الشخص الذي يراقبك يفتح سبيكر.

3- صوت الشخص الذي تحدثه بعيد.

4- يظهر صوت هواء أثناء المحادثة وذلك ان الشخص الذي يراقبك يضع سماعات على إذنه.

5- أحيانا تسمع صوت شخص أخر.

وأشار الموقع إلى أن أنسب الطرق لحل مشكلة المراقبة هي إما غلق تلفونك، أو نزع البطارية، أو اسحب الشريحة.