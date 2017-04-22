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وهذا ما سيحدث في السنوات القليلة القادمة...

شاشة نيوز-وكالات- في خطوة متقدمة وحديثة، قام مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" بالإعلان عن امتلاك شركته خطة تهدف إلى تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي بدرجة أكبر، سيتم تنفيذها على مدار العشر سنوات المقبلة، وستنتهي إلى الاستغناء عن الهواتف الذكية في صورتها المعروفة لنا حالياً.

وتعتمد خطة "فيسبوك" بشكل أساسي على الواقع الافتراضي والتي تستخدم منصات تأثير الكاميرات، الأمر الذي سيشكل عالم موازي يمكن الاستغناء به عن استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وبالإعلان عن هذه الخطة، يكون زوكربيرغ قد دخل في سباق زمني مع عمالقة صناعة التكنولوجيا في العالم مثل "غوغل" و"مايكروسوفت"، التي تسعى جميعها لبلوغ نفس الهدف، إلا أن زوكربيرغ فيما يبدو يمتلك خطة أكثر وضوحاً لها إطار زمني لن يتعدى العشر سنوات.

ولن تقتصر فوائد الخطة الجديدة على الاستغناء عن الهواتف الذكية فقط، بل يمكنها أيضاً أن تغنينا عن أجهزة التلفاز، وذلك باستبداله بتطبيق خاص بالتلفاز تدعمه تقنيات الواقع الافتراضي، الأمر الذي سيوفر المساحة التي تشغلها شاشات التلفاز الكبيرة.

وتنطلق الشركة باستخدام تلك التقنيات إلى آفاق لم نشاهدها إلا في أفلام الخيال العلمي، إذ أنه من المنتظر تطوير تقنيات للتواصل بين البشر عن طريق قراءة الأفكار دون الحاجة لوسيلة تواصل مادي.