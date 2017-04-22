living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا... 5 علامات تؤكد أن هاتفك مراقب!

22
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تُسجل كل المكالمات أوتوماتيكيا بعد ورود كلمات معينة!

شاشة نيوز - وكالات - الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة يتعرضون لعمليات قرصنة، من خلال نسخ كلمات معينة داخل الجهاز وحفظها.

ومن الكلمات التي يتم استدراج المستخدمين بها، "سرقة، إرهاب، تفجير، حادث، مقتل، سلاح، مخدرات، قنبلة دماء"، والعديد من الكلمات الأخرى المهمة.

وعندما يذكر أي شخص خلال محادثاته الهاتفية، إحدى هذه الكلمات سواء بجدية أو بمزح، تظهر بسرعة على نظام الرقابة لبعض الجهات، حيث يظهر على الشاشة موقعه ورقم هاتفه وتسجيله الصوتي، وتُسجل كل المكالمات أوتوماتيكيا كاملة ويتم حفظها.

وذكر موقع "anaman"، بعض النقاط التي يمكن من خلالها معرفة هل جهازك مراقب أم لا وهي:

1- ارتجاج وارتداد وتكرار بالصوت عندما تتحدث وصوت صدى.

2- يظهر صوت تصفير وذلك ان الشخص الذي يراقبك يفتح سبيكر.

3- صوت الشخص الذي تحدثه بعيد.

4- يظهر صوت هواء أثناء المحادثة وذلك ان الشخص الذي يراقبك يضع سماعات على إذنه.

5- أحيانا تسمع صوت شخص أخر.

كما أشار الموقع إلى أن أنسب الطرق لحل مشكلة المراقبة هي إما غلق تلفونك، أو نزع البطارية، أو القيام بسحب الشريحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout