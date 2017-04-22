احذروا... 5 علامات تؤكد أن هاتفك مراقب!

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تُسجل كل المكالمات أوتوماتيكيا بعد ورود كلمات معينة!

شاشة نيوز - وكالات - الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة يتعرضون لعمليات قرصنة، من خلال نسخ كلمات معينة داخل الجهاز وحفظها.

ومن الكلمات التي يتم استدراج المستخدمين بها، "سرقة، إرهاب، تفجير، حادث، مقتل، سلاح، مخدرات، قنبلة دماء"، والعديد من الكلمات الأخرى المهمة.

وعندما يذكر أي شخص خلال محادثاته الهاتفية، إحدى هذه الكلمات سواء بجدية أو بمزح، تظهر بسرعة على نظام الرقابة لبعض الجهات، حيث يظهر على الشاشة موقعه ورقم هاتفه وتسجيله الصوتي، وتُسجل كل المكالمات أوتوماتيكيا كاملة ويتم حفظها.

وذكر موقع "anaman"، بعض النقاط التي يمكن من خلالها معرفة هل جهازك مراقب أم لا وهي:

1- ارتجاج وارتداد وتكرار بالصوت عندما تتحدث وصوت صدى.

2- يظهر صوت تصفير وذلك ان الشخص الذي يراقبك يفتح سبيكر.

3- صوت الشخص الذي تحدثه بعيد.

4- يظهر صوت هواء أثناء المحادثة وذلك ان الشخص الذي يراقبك يضع سماعات على إذنه.

5- أحيانا تسمع صوت شخص أخر.

كما أشار الموقع إلى أن أنسب الطرق لحل مشكلة المراقبة هي إما غلق تلفونك، أو نزع البطارية، أو القيام بسحب الشريحة.